Ünlü besteci de korona kurbanı

Dünyaca ünlü Yunan müzisyen ve besteci Vangelis (Evangelos Odysseas Papathanassiou) 79 yaşında hayata veda etti. Sanatçıyı temsil eden avukatlık ofisi, Vangeles'in Paris'te Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede 17 Mayıs Salı akşamı yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis de Twitter'dan sanatçının ölümüne ilişkin mesaj yayınladı. Miçotakis, mesajında "Vangelis Papathanassiou artık aramızda değil. Müzik dünyası uluslararası (sanatçı) Vangelis'i kaybetti" diye yazdı. Ünlü bestecinin ölüm haberi sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. İngiliz müsizyen Daniel Pemberton ve ABD'li besteci Austin Wintory gibi çok sayıda sanatçı sosyal medya hesaplarından duydukları üzüntüyü dile getirdi.1943'te Yunanistan'ın Volos kentinde dünyaya gelen ve beste yapmaya 4 yaşında başlayan Vangelis, 79 yıllık yaşamına çok sayıda başarı ve ödül sığdırdı. 1981 İngiliz yapımı olan "Ateş Arabaları" filmi için bestelediği müzik, Vangelis'e Oscar ödülü kazandırdı. Sanatçı, Ridley Scott'ın 1982 tarihli "Blade Runner" filminin müzikleri ile de BAFTA ve Altın Küre adaylıkları kazanmıştı. Birçok film, belgesel ve televizyon programı için de beste yapan sanatçının "Mythodea" isimli eseri, NASA'nın 2001 misyonu için kullanıldı. New Age ve elektronik müzik bestecisi olarak ün yapan Vangelis, 2002 FIFA Dünya Kupası marşını da bestelemişti.