Ünlü Fransız oyuncu Alain Delon’un evinden çıkanlar şoke etti!

Le Point'ın haberine göre, ünlü oyuncunun gençlik yıllarından bu yana silah tutkusu var. Uzun süredir kamuoyu önünde görülmeyen Delon, yılbaşında mahkeme tarafından koruma altına alınmıştı.

2019'da felç geçiren ve son dönemlerde sağlık durumunun kötü olduğu bildirilen Delon'un, tıbbı tedavisi dahil birçok konuda çocukları arasında yasal anlaşmazlıklar bulunuyor.