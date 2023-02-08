Ünlü isimlerden Türkiye’ye destek mesajları gelmeye devam ediyor

Avustralyalı oyuncu Hugh Jackman, depremde zarar gören çocuklara yönelik UNICEF'in başlattığı yardım kampanyasına destekte bulundu. Instagram hesabında UNICEF'in bağış kampanyası linkini paylaşan Jackman, paylaşımına şunları ekledi:

"Kalbim, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremden etkilenen herkesin yanında. Suriye ve Türkiye'deki çocuklara nasıl yardım edeceğinizi öğrenmek için alttaki linki tıklayın."

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Demi Lovato da Instagram'daki 145 milyon takipçisiyle depremden etkilenenlere nasıl yardım yapılacağına ilişkin bilgi veren bir içeriği paylaşarak, "Kalbim, mağdurlar ve depremden etkilenen herkesle birlikte." ifadelerini kullandı.