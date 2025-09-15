Ünlü medya devinden Google’a yapay zekâ davası

Google'ın yapay zekâ özelliği medya devlerini sarsıyor. Rolling Stone, Billboard ve Variety gibi dünyaca ünlü dergilerin sahibi Penske Media, Google'ın yapay zekâ destekli arama sonuçlarında kendi içeriklerini izinsiz kullandığını ve bu nedenle sitelerine yönlenen trafiğin azaldığını ileri sürerek dava açtı. Geçtiğimiz cuma günü Washington, D.C.'deki federal mahkemeye sunulan dava, büyük bir ABD'li yayıncının Alphabet'e bağlı Google'a karşı açtığı ilk dava olma özelliğini taşıyor.

Yayıncılar aylardır Google'ın yeni yapay zekâ özelliklerinin, özellikle de "AI Overviews" adlı özetlerin, haber sitelerine giden trafiği azalttığını ve bunun reklam ile abonelik gelirlerini erozyona uğrattığını dile getiriyordu.

Google, daha önce çevrim içi eğitim şirketi Chegg tarafından da benzer gerekçelerle dava edilmişti. Şirket, yapay zekâ özetlerinin özgün içeriklere olan talebi azalttığını ve yayıncıların rekabet gücünü zayıflattığını savunmuştu.