Ünlü milyarder Musk protesto edildi: 9 kişi gözaltına alındı
Milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Hükümet Verimlilik Departmanının (DOGE) başına getirilmişti. Göreve geldiğinden beri eleştirilerin odağında olan Musk, sahibi olduğu Tesla mağazaları önünde protesto edildi. Olaylarda 9 kişi gözaltına alındı.
New York ve Boston'daki gösterilerde ABD'de Hükümet Verimlilik Departmanının (DOGE) başında bulunan milyarder iş insanı Elon Musk'ın federal harcamaları azaltma girişimleri eleştirildi.
New York'taki protestoda yüzlerce gösterici, "Nazi", "Gölge başkan devrilsin" ve "Musk, yapay zeka için verilerimizi topluyor" yazılı pankartlar taşıdı. Polis, buradaki gösteride 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Boston'daki göstericiler ise Tesla mağazaları önünde "Elon Musk gitmeli" şeklinde sloganlar atarak, DOGE'ye karşı harekete geçme çağrısı yaptı.
Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından elde ettiği kazanımların çoğunu kaybederek yılbaşından bu yana yüzde 25 değer kaybetmişti.
MUSK'IN ÇALIŞMALARIYLA FEDERAL ÇALIŞANLAR İŞTEN ÇIKARILMIŞTI
Trump yönetimi, "federal bürokrasi ve israfı azaltmak" yönünde politikalar benimseyeceğini duyurmuş, bu kapsamda kurulan DOGE'nin başına milyarder iş insanı Elon Musk getirilmişti.
Trump'ın talimatı ve DOGE'nin başındaki Musk'ın çalışmalarıyla federal kurumlarda görev yapan binlerce kişinin işine son verilmişti.
ABD'de federal mahkeme, DOGE'nin federal kurumlardaki veri sistemlerine erişmesini ve çalışanlarını işten çıkarmasını engelleme talebiyle açılan davayı reddetmişti.