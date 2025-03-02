Ünlü milyarder Musk protesto edildi: 9 kişi gözaltına alındı

New York ve Boston'daki gösterilerde ABD'de Hükümet Verimlilik Departmanının (DOGE) başında bulunan milyarder iş insanı Elon Musk'ın federal harcamaları azaltma girişimleri eleştirildi.

New York'taki protestoda yüzlerce gösterici, "Nazi", "Gölge başkan devrilsin" ve "Musk, yapay zeka için verilerimizi topluyor" yazılı pankartlar taşıdı. Polis, buradaki gösteride 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Boston'daki göstericiler ise Tesla mağazaları önünde "Elon Musk gitmeli" şeklinde sloganlar atarak, DOGE'ye karşı harekete geçme çağrısı yaptı.

Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından elde ettiği kazanımların çoğunu kaybederek yılbaşından bu yana yüzde 25 değer kaybetmişti.