Ünlü oyuncu Robert De Niro’dan Trump’a: “Palyaçonun teki”





"BEYAZ SARAY'A GİRERSE, BİR DAHA ASLA ÇIKMAYACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİM"

Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi halinde ABD'lilerin garanti olarak gördükleri sivil özgürlüklerin buharlaşıp gittiğini ve seçimlerin kaldırıldığını görebileceğini ileri süren De Niro, "Eğer Beyaz Saray'a girerse, bir daha asla çıkmayacağını söyleyebilirim" diye konuştu.

De Niro, "Bu şehri seviyorum. Yok edilsin istemiyorum. Donald Trump sadece bir şehri değil, ülkeyi yok etmek istiyor. Nihayetinde dünyayı bile yok edebilir" ifadelerini kullandı. De Niro, "Biz New Yorklular, kendisini önemli biri gibi göstermeye çalışan bayağı ve ahlaksız bir emlak pazarlamacısı ve attığı yalanlarla gazetelere çıkmaya çalışan iki paralık bir çapkın iken tahammül edebiliyorduk. Palyaçonun teki. Onu kimse ciddiye almıyordu. Şimdi ciddiye alınıyor" şeklinde konuştu.

Trump'ın seçim kampanyası yetkilileri ise, De Niro'nun katıldığı etkinliğin Biden tarafının içinde bulunduğu çaresizliği ortaya koyduğunu savundu. Trump'ın Seçim Kampanyası Sözcüsü Jason Miller, Biden'ı "yıldızı sönmüş" bir oyuncuyu kampanyası için çalıştırmakla suçladı.