Ünlü oyuncunun Will Smith şakası güldürdü! Oscar tokadı gündeme oturmuştu...

45 yaşındaki ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch, bu hafta sonu İngiltere'nin ünlü bir teelvziyon programına ev sahipliği yaptı. Cumberbatch bu yılki Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday olduğuna dikkat çekti, ancak kazanamadığını dile getirdi.
"WILL SMITH'E YENİLDİM"
Konuşmasında, "Will Smith'e yenildim... Ancak fiziksel değil!" diyerek, Will Smith'in Oscar tokadına atıfta bulundu.
OLAY OLAN TOKAT
Bu sene 94. kez düzenlenen en prestijli ödüller arasında yer alan Oscar ödül töreni televizyon tarihine geçti. Görkemli ödül törenine Will Smith ve Chris Rock ikilisi damgasını vurmuştu. Sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığıyla nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca olanlar oldu. Will Smith yerinden kalkarak sahneye çıktı ve Chris Rock'a tokat atmıştı.