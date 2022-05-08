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Giriş Tarihi: 8.5.2022 10:23 Son Güncelleme: 8.5.2022 10:43

Ünlü oyuncunun Will Smith şakası güldürdü! Oscar tokadı gündeme oturmuştu...

Ünlü oyuncunun Will Smith şakası güldürdü! Oscar tokadı gündeme oturmuştu...

Sherlock Holmes'un ve Dr. Strange'nin ünlü oyuncusu Benedict Cumberbatch, geçtiğimiz akşam katıldığı bir televizyon programında, Will Smith'in Oscar tokadını ti'ye aldı. Kendisinin de bu yılki Oscar ödüllerinde 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday olduğunu söyelyen ünlü yıldız, "Will Smith'e yenildim...Ancak fizisel değil!" diyerek şaka yaptı.

45 yaşındaki ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch, bu hafta sonu İngiltere'nin ünlü bir teelvziyon programına ev sahipliği yaptı. Cumberbatch bu yılki Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday olduğuna dikkat çekti, ancak kazanamadığını dile getirdi.

"WILL SMITH'E YENİLDİM"

Konuşmasında, "Will Smith'e yenildim... Ancak fiziksel değil!" diyerek, Will Smith'in Oscar tokadına atıfta bulundu.

OLAY OLAN TOKAT

Bu sene 94. kez düzenlenen en prestijli ödüller arasında yer alan Oscar ödül töreni televizyon tarihine geçti. Görkemli ödül törenine Will Smith ve Chris Rock ikilisi damgasını vurmuştu. Sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığıyla nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca olanlar oldu. Will Smith yerinden kalkarak sahneye çıktı ve Chris Rock'a tokat atmıştı.

10 YILLIĞINA MEN

Toplantı sonrasında Akademi'den yapılan açıklamada Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e Oscar galasından ve Akademi etkinliklerinden 10 yıl boyunca men cezası geldi.

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Ünlü oyuncunun Will Smith şakası güldürdü! Oscar tokadı gündeme oturmuştu...
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