Ünlü rock müzik grubu Pink Floyd’a “Nazi” soruşturması

Sahnedeki tasvirini, uzun yıllardır farklı şovlarında kullandığını belirten Waters, "Tüm yaşamımı her yerdeki otoriterliğe ve baskıya karşı konuşarak geçirdim. Savaştan sonra çocukken evimizde 'Anne Frank' adı sık sık konuşulurdu, o faşizm kontrolsüz olduğunda neler olduğunun kalıcı bir hatırlatıcısı oldu. Ailem İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerle savaştı ve en büyük bedeli babam ödedi. Bana yönelik saldırıların sonuçları ne olursa olsun haksızlığı ve bunu yapan herkesi kınamaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.