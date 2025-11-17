Ünlü şarkıcı Robbie Williams görme kaybı yaşadı

Dünyaca ünlü pop yıldızı Robbie Williams, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili yaptığı açıklama ile dikkat çekti. İngiliz The Sun gazetesine konuşan 51 yaşındaki Williams, zayıflama iğnesi kullandıktan sonra görüşünün iyice kötüye gittiğini dile getirdi. Özellikle sahnedeyken kendisini izleyenlerin yüzlerini görmekte zorlandığını ifade eden ünlü şarkıcı, "Bunları anlatıyorum çünkü insanları bu konudaki olası riskler hakkında bilgilendirmek istiyorum. Gerekli araştırmayı yaptıklarından emin olsunlar" dedi. Daha önce yapılan bazı çalışmalar, zayıflama iğnelerinin görme kaybına neden olabileceğini göstermişti.