UNRWA: Gazze’de 12 tesis vuruldu
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik hava ve kara saldırılarında 11 binden fazla yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı 12 tesisin vurulduğunu duyurdu.
UNRWA'nın hazırladığı raporda, 11-16 Eylül tarihlerinde Gazze kentinde 9 okul ve 2 sağlık merkezi de dahil olmak üzere 12 tesisin doğrudan veya dolaylı olarak saldırıya uğradığı belirtildi. Saldırılarda en az 5 sivilin yaralandığı, UNRWA saha ofisinin de hasar gördüğü aktarıldı.
TEK SAĞLIK MERKEZİ KAPANDI
Raporda, Gazze Vadisi'nin kuzeyinde faaliyet gösteren tek sağlık merkezinin 13 Eylül'de yoğun saldırılar nedeniyle kapandığı ifade edildi. Böylece on binlerce Filistinlinin temel sağlık hizmetine erişimi tamamen durdu.
AÇLIK VE HASTALIK BÜYÜYOR
UNRWA verilerine göre, kentteki ağır saldırılar ve abluka nedeniyle Filistinlilerin hayati kaynaklara ulaşımı ciddi biçimde engellendi. Temmuz ve ağustos aylarında yalnızca 5 yaş altı çocuklarda 28 bin akut yetersiz beslenme vakası kaydedildi.
YÜZ BİNLER YERİNDEN EDİLDİ
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre, ağustos ortasından bu yana 246 binden fazla Filistinli evlerinden oldu.
GAZZE'NİN YÜZDE 82'Sİ ASKERİ BÖLGE İLAN EDİLDİ
İsrail ordusunun Gazze'nin yüzde 82'sini askeri bölgeye çevirdiği vurgulanan raporda, UNRWA'ya ait 197 tesisin bu bölgeler içinde kaldığı belirtildi. Halen UNRWA'ya ait 73 barınakta 80 binden fazla sivilin zor şartlar altında yaşamını sürdürdüğü kaydedildi.