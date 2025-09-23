UNRWA: Gazze’de 12 tesis vuruldu

UNRWA'nın hazırladığı raporda, 11-16 Eylül tarihlerinde Gazze kentinde 9 okul ve 2 sağlık merkezi de dahil olmak üzere 12 tesisin doğrudan veya dolaylı olarak saldırıya uğradığı belirtildi. Saldırılarda en az 5 sivilin yaralandığı, UNRWA saha ofisinin de hasar gördüğü aktarıldı.

TEK SAĞLIK MERKEZİ KAPANDI

Raporda, Gazze Vadisi'nin kuzeyinde faaliyet gösteren tek sağlık merkezinin 13 Eylül'de yoğun saldırılar nedeniyle kapandığı ifade edildi. Böylece on binlerce Filistinlinin temel sağlık hizmetine erişimi tamamen durdu.