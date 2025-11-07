UNRWA: Gazze’de her 5 çocuktan biri aşısız kaldı

UNRWA tarafından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nde her 5 çocuktan biri temel aşılarını olamadı." denildi.

BM KURULUŞLARI SEFERBER OLDU

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), UNRWA, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde Gazze Şeridi'nde çocuklar için aşı kampanyası başlattığını duyurmuştu.

Gazze'de temel sağlık hizmetlerinden mahrum 44 bin çocuğa ulaşması planlanan telafi aşılama kampanyası kapsamında üç doz pentavalan, çocuk felci, rotavirüs, konjuge pnömokok ile iki doz kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşılarının yapılacağı belirtiliyor.

DSÖ, İsrail saldırıları öncesi yüzde 98 çocukluk çağı aşılama oranıyla dünya genelinde üst sıralarda yer alan Gazze'de 31 aşı merkezinin artık faaliyet gösteremediğini açıklamıştı.