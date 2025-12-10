UNRWA: “İnsan hakları eşit şekilde uygulanmalı”

UNRWA'nın sosyal medya paylaşımında, "Dünya İnsan Hakları Günü'nde, insan haklarının ayrıcalıklı ve seçici şekilde uygulanamayacağını, hiçbir grubun bu haklardan mahrum bırakılamayacağını bir kez daha teyit ediyoruz." denildi.

"FİLİSTİNLİ MÜLTECİLER DE İNSAN HAKLARININ KAPSAMINDADIR"

İnsan haklarına hiçbir istisna tanınmaksızın saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi.

İnsan haklarının, Filistinli mültecileri de kapsadığı vurgulanan açıklamada, uygulamada istisnaların yapılması durumunda İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ilkelerinin ve uluslararası hukuk hükümlerinin tehlikeye gireceği konusunda uyarıda bulunuldu.