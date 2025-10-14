Gazze Şeridi'ndeki durumun ateşkes olduğuna ve bir barış anlaşması olmadığına dikkat çeken binlerce kişi sosyal medya sitelerinde seslerini yükseltmeye devam ediyor. "Unutma, Susma, Affetme" şeklinde paylaşımlar altında İsrail'in 7 Ekim 2023 ile 9 Ekim 2025 arasında yaptığı soykırımın hesabını vermesi gerektiğine vurgu yapılıyor. Gazze Şeridi'nin 2023'teki hali ile son halini kıyaslayan internet kullanıcıları, "Filistinliler evlerine dönmüyor, çünkü ortada bir evleri kalmadı. Yıkıma ve yeniden ayağa kalkmaya dönüyorlar" mesajlarını paylaşıyor.

PES ETMEK YOK

İnternet ortamında yapılan paylaşımlarda Filistin davası için daha yapılacak işler şu şekilde sıralanmaya başlandı:

ATEŞKES: Tamam.

İŞGAL: Daha Sürüyor.

HESAP: Sorulmadı.

FİLİSTİN DEVLETİ: Daha kurulmadı.

GAZZE'NİN İNŞAASI: Daha başlamadı.

CENAZELER ÇIKARILIYOR

Hastanelere 24 saatte 60'ı yıkılan evlerin enkazından çıkarılan 63 kişinin cansız bedeni ulaştırıldı. Gazze'de yaşamını yitirenlerin sayısı 67 bin 869'a yükseldi. Gazze'nin dört bir yanında enkaz altında 12 binden fazla kişinin olduğu düşünülüyor.

MOSSAD AJANLARI DEVREDE

Gazze Şeridi'nde ateşkes yürürlükte olsa da İsrail'in saldırı tehditleri gelmeye devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen yıkıma devam edeceklerini söyledi. Öte yandan Gazze'de milisler ortaya çıktı. Çok sayıda silahlı çete asayişi bozmaya başladı. Sky News, geçtiğimiz günlerde İsrail'in Gazze'deki bazı gruplara silah, gıda, para, ilaç yardımı yaptığını yazmıştı. İsrail'in silahlandırdığı çeteler, sosyal medyada tanınan Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi'yi öldürdü. Eşyaları çete mensupları tarafından çalındı. İsrail ordusu Caferavi'nin paylaşımları nedeniyle kendisini hedef göstermişti. Filistinli gazetecinin İsrail destekli çetelerce öldürülmesinin ardından Gazze'de hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 255'e yükseldi.