Uranyum yüklü mermiler kriz yarattı! Pentagon’dan flaş açıklama geldi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC), bu mermilerin kansere yol açtığına ilişkin herhangi bir kanıta ulaşmadığını belirten Singh, şunları kaydetti: "Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü de uranyum ya da seyreltilmiş uranyuma maruz kalan alanlarda lösemi ya da diğer kanser vakalarında artış gözlememiştir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bile, seyreltilmiş uranyuma maruz kalmak ile kanser vakalarındaki artış arasında bir bağı kanıtlayamamıştır. Dolayısıyla bu iddiaları reddediyoruz."

Singh, bu mermilerin Ukrayna'ya ne zaman ulaşacağına dair kesin bir zaman vermezken, bu sonbaharda sahada olmasını beklediklerini kaydetti.