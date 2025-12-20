Ürdün Hava Kuvvetleri: “DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlara katıldık”

Ürdün resmi haber ajansı PETRA, Ürdün Hava Kuvvetleri'nin Suriye'deki bazı bölgelerde terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflere düzenlenen hassas hava saldırılarında yer aldığını duyurdu.

ABD İŞ BİRLİĞİ, KOALİSYON ÇATISI

Haberde, operasyonların ABD ile iş birliği içinde ve Suriye hükümetinin de kısa süre önce dahil olduğu DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Ürdün'ün bu adımının, DEAŞ'ın Suriye'de yeniden yapılanarak kapasitesini artırma girişimlerine karşı atıldığı vurgulandı. Açıklamada, terör örgütünün söz konusu bölgeleri, Suriye'nin komşuları ve bölge güvenliğini tehdit edecek üsler haline getirmesinin önlenmesinin hedeflendiği belirtildi.

Suriye'nin Palmira kentinde tek başına hareket eden bir DEAŞ üyesinin 13 Aralık'ta düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 3 asker ise yaralanmıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, gece saatlerinde yaptığı açıklamayla, 13 Aralık'taki saldırıya yanıt olarak bölgede "Şahin Gözü Operasyonu'nu (Operation Hawkeye Strike)" başlattıklarını duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da Suriye'deki 70'ten fazla DEAŞ hedefinin 100'den fazla hassas mühimmatla vurulduğunu bildirmişti.