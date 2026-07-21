Ürdün: İran'dan atılan 5 İHA etkisiz hale getirildi

Ürdün ordusu, İran'dan atılan 5 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini duyurdu. İHA'ların düşürülmesi sırasında herhangi bir can kaybı veya maddi hasar meydana gelmediği aktarıldı.

Ürdün: İran’dan atılan 5 İHA etkisiz hale getirildi
AA

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin ülke topraklarını hedef alan İran'dan atılan 5 İHA'nın müdahale ederek etkisiz hale getirdiği belirtildi.

CAN KAYBI VEYA MADDİ HASAR MEYDANA GELMEDİ

İHA'ların düşürülmesi sırasında herhangi bir can kaybı veya maddi hasar meydana gelmediği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin sınırlarını, hava sahasını ve vatandaşların güvenliğini korumaya yönelik görevini kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#ÜRDÜN #İRAN #İHA

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