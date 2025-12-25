Ürdün, İsrail tarafından öldürülen vatandaşının naaşını teslim aldı

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fuad el-Mecali, ilgili kurumlarla yürütülen koordinasyon sonucunda Kaysi'nin naaşının ülkeye getirildiğini bildirdi.

Mecali, naaşın Kral Hüseyin Köprüsü'nden teslim alındığını ve defnedilmek üzere ailesine verildiğini kaydederek sürecin resmi makamlarca tamamlandığını ifade etti.

KRAL HÜSEYİN KÖPRÜSÜ'NDE ATEŞ AÇILMIŞTI

Abdulmuttalib el-Kaysi, 18 Eylül 2025'te, Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan bir tırı kullanırken Ürdün'deki Kral Hüseyin Köprüsü'nde İsraillilere ateş açmıştı.

Saldırıda iki İsrailli ölmüş, Kaysi ise olay yerindeki İsrail polisi tarafından vurularak öldürülmüştü.

İsrail, o tarihten bu yana Kaysi'nin naaşını teslim etmemişti.