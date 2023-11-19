Ürdün: İsrail’in Gazze’ye yönelik korkunç savaşı bölgede öfke patlamasına yol açar

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, ülkesini ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i başkent Amman'da kabul etti.

Kral Abdullah, görüşmede Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve sivillerin korunmaya alınması için derhal harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

İnsani yardımların Gazze'ye kesintisiz olarak ulaştırılmasının gerekliliğine vurgu yapan Ürdün Kralı, insani durumun her geçen gün kötüleştiğini hatırlatarak uluslararası topluma "insani bir felaketin yaşanmasının önüne geçilmesi" çağrısında bulundu.

Filistin meselesinde iki devletli çözüme dayalı, kapsamlı ve adil barışı sağlayacak siyasi bir ufuk için çalışılması gerektiğini vurgulayan Kral Abdullah, "İsrail'in Gazze'ye yönelik korkunç savaşı sürdürmesi ve işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'te işlediği gayrimeşru uygulamaları, tüm bölgeyi etkisi altına alacak bir öfke patlamasına yol açar." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise görüşmede Ürdün'ün Filistinliler için sarf ettiği insani ve siyasi çabaları takdir ettiklerini belirtti.

İki devletli çözüme dayalı barışın sağlanması gerektiğine vurgu yapan Von der Leyen, Filistinlileri topraklarından tehcir etme girişimlerini reddettiklerini aktardı.

Von der Leyen, dün Mısır'a gerçekleştirdiği ziyarette Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan son gelişmeleri görüşmüştü.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 59'u Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 380 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.