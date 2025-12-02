Ürdün ordusu duyurdu: Hava sahasını ihlal eden iki dron düşürüldü!

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, Güney Askeri Bölgesi'nin sorumluluk alanının batı cephesinde, iki dronun sınırdan sızma girişiminin güvenlik ve askeri birimlerle koordinasyon halinde engellediği belirtildi. Dronların Sınır Muhafızları tarafından tespit edilmesinin ardından angajman kuralları kapsamında düşürüldüğü ve ilgili makamlara teslim edildiği kaydedildi.