Ürdün ve İsveç’ten ’Gazze’de ateşkes’ görüşmesi

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsveçli mevkidaşı Maria Malmer Stenergard ile Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin yollarını ele aldı. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki ortaklığı ilerletme konusunda mutabık kalındı.

'ATEŞKES KALICI OLMALI'

Görüşmede, Gazze'deki ateşkesin tüm maddelerine uyulmasının önemi ve bu bağlamda insani yardımların kesintisiz şekilde Gazze'ye ulaşımının sağlanması vurgulandı. Ürdün Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "İki bakan, Gazze'de ateşkesin kalıcı hale gelmesi gerektiğini teyit etti." ifadesine yer verildi.

YARDIMLAR ARTIRILMALI

Ateşkese rağmen Gazze'ye yardım girişinin istenilenin çok altında kaldığına işaret eden Safedi, "İnsani yardımlara yönelik kısıtlamaların son bulması gerekir. Ateşkes anlaşmasından sonra Gazze'ye ulaşan yardımlar, ihtiyaçların yüzde 20'sini ancak karşılayabiliyor." ifadesini kullandı.

İsveçli mevkidaşı ile Suriye'yi de konuşan Safedi, "Suriye'ye destek, bölgenin güven ve istikrarına destektir." dedi.