Ürdün ve Suriye dışişleri bakanları Akabe'de bir araya geldi

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Ürdün ve Suriye dışişleri bakanları Akabe’de bir araya geldi
AA
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Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ikili ilişkileri güçlendirmek ve ortak önemi haiz konuları görüşmek üzere Ürdün'ün Akabe kentine resmi ziyarette bulundu.

Şeybani, Akabe'deki Kral Hüseyin Uluslararası Havalimanı'nda Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi tarafından karşılandı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada de Safedi ile Şeybani'nin Akabe'de bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, iki bakanın, kapsamlı konularda görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#SURİYE #ÜRDÜN #ESAD HASAN ŞEYBANİ

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