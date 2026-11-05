Ürdün’de güvenlik güçlerine kanlı saldırı: Bir polis yaşamını yitirdi
Ürdün’ün başkentinde kesici aletlerle güvenlik güçlerini hedef alan saldırgan, bir polisin ölümüne ve bir polisin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, saldırının planlı bir “terör eylemi” olduğu belirtildi.
Ürdün Emniyet Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, başkent Amman'da güvenlik güçlerine kesici aletle saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "korkakça bir terör saldırısı" şeklinde nitelenen olay sonucu polis Cevad Ali Halef es-Selayta'nın yaşamını yitirdiği, bir polisin ise yaralandığı kaydedildi.
Saldırının planlanmış bir terör eylemi olduğu vurgulanan açıklamada, yaralı polisin tedavi altına alındığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi.
Açıklamada saldırganın kimliğine ilişkin bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
SALDIRGAN POLİSİN SİLAHINI ALMAYA ÇALIŞTI
Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'nin haberinde, saldırının başkent Amman'daki El-Medine el-Münevvere Caddesi'nde meydana geldiği ve bir güvenlik görevlisinin müdahalesinin ardından saldırganın yakalandığı belirtildi.
Saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışırken yaralanan polisin, saldırıda hayatını kaybeden meslektaşının silahının ele geçirilmesini engellediği aktarıldı.
Haberde, saldırganın üzerinde ikisi hançer olmak üzere çeşitli kesici aletler bulunduğu kaydedildi.
Olay yerine çok sayıda güvenlik ekibinin sevk edildiği, çevrede güvenlik çemberi oluşturularak bölgenin trafiğe kapatıldığı bildirildi.