Ürdün’de güvenlik güçlerine kanlı saldırı: Bir polis yaşamını yitirdi

Ürdün Emniyet Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, başkent Amman'da güvenlik güçlerine kesici aletle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "korkakça bir terör saldırısı" şeklinde nitelenen olay sonucu polis Cevad Ali Halef es-Selayta'nın yaşamını yitirdiği, bir polisin ise yaralandığı kaydedildi.

Saldırının planlanmış bir terör eylemi olduğu vurgulanan açıklamada, yaralı polisin tedavi altına alındığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

Açıklamada saldırganın kimliğine ilişkin bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.