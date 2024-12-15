Ürdün’de kritik Suriye zirvesi

Ürdün'ün Akabe kentinde, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen dışişleri bakanları toplantısından acil yardım çağrısı çıktı. Toplantıya Ürdün, Türkiye, ABD, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan ve Mısır ile AB ve BM temsilcileri katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantıda yaptığı konuşmada Suriye'nin istikrarının hem bölge için hem de tüm dünya için son derece önemli olduğunu vurguladı. Fidan, Suriye'nin bütünlüğünün korunması gerektiğinin altını çizerek, Suriye'nin zengin sosyal oluşumu korunarak tüm azınlıklara saygı duyulması ve "birlik, karşılıklı uzlaşma, dikkat ve özenle" sürecin yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Uluslararası toplumun Suriye'yi siyasi ve insani yardım konusunda desteklemeye devam etmesinin önemine dikkati çeken Fidan, "Terörizmin hiçbir şekilde bu geçiş döneminden faydalanmasına izin vermemeliyiz" diye konuştu. İsrail'in, Suriye'ye saldırılarının anında durması gerektiğini belirten Fidan, "Önümüzdeki günler kolay olmayabilir ancak Türkiye olarak biz Suriye halkı ile omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen da yaptığı konuşmada Suriye'ye mümkün olan kısa sürede insani yardım ulaştırmalarının kritik öneme sahip olduğunu kaydetti. Pedersen, "Bunu başarabilirsek, muhtemelen Suriye halkı için yeni bir fırsat olur" ifadelerini kullandı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da toplantıda, Suriye'nin önündeki zorlukların, BM'nin özellikle yardım sağlama ve azınlıkların korunması konusunda kritik bir rol oynaması ile aşılabileceğini vurguladı.