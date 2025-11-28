Ürdün’de sıra dışı olay: Bir adamla evlendi, karşısında Batman’i buldu

Gulf Daily News'in haberine göre, Ürdün'de genç bir kadın, evlendikten henüz bir ay bile geçmeden, kocasının kurgusal süper kahraman Batman'e takıntılı olduğunu fark edince boşanma davası açtı.

EVDE TAM TAKIM BATMAN KOSTÜMÜYLE DOLAŞAN ADAM

İddiaya göre adamın evde tam takım bir Batman kostümü bulunuyordu. Sık sık bu kostümü giyiyor, saatlerce evin içinde Gotham'ın kanunsuz kahramanı havalarında dolaşıyordu. Televizyonun dahi Batman içerikleri dışında açılmasına izin vermiyor, her detayı kendi "kahramanlık" hikâyesine göre şekillendiriyordu.

GECELERİ 'GİZLİ GÖREV'E ÇIKIYORDU

Genç kadın, eşinin geceleri kostümün parçalarını takarak dışarı çıktığını ve "gökyüzünde yarasa işareti gördüğünü" söyleyip gizli göreve gittiğini iddia etti. Durum, bir gece kadının uyanıp kocasını oturma odasında tam kostüm içinde, karaktere tamamen bürünmüş halde konuşurken bulmasıyla iyice kontrolden çıktı. Korkuya kapılan kadın ailesinin evine sığındı ve kısa süre sonra boşanma davası açtı.

SOSYAL MEDYADA 'GOTHAM AMMAN'A TAŞINDI' ŞAKALARI

Hikâye sosyal medyada yayıldıkça büyüdü. Kullanıcılar "Gotham artık Amman'da" diye espriler yaparken, bazıları adamın bir Batmobile'inin olup olmadığını merak etti. Birçok kişi ise genç kadına destek vererek bunun yılın en tuhaf evlilik vakası olduğunu söyledi.