Ürdün’den Ben-Gvir’e sert tepki: 'Mescid-i Aksa’ya saldırı uluslararası hukukun ihlalidir'
Ürdün, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya yaptığı yeni baskını “uluslararası hukukun açık ihlali” olarak niteledi. Amman yönetimi, İsrail’in Kudüs’teki kutsal mekanlar üzerindeki hiçbir egemenlik hakkını tanımadığını vurguladı.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınının uluslararası insani hukukun ihlali ve kınanması gereken bir tırmanış olduğu belirtilerek, "Bu tür eylemler kabul edilemez bir provokasyondur" denildi.
Açıklamada, İsrail polisinin aşırı sağcı gruplara sağladığı kolaylıkların da şiddetle kınandığı ifade edildi.
"AKSA SADECE MÜSLÜMANLARA AİTTİR"
Amman yönetimi, İsrail'in bu tür ihlallerini "Mescid-i Aksa'daki mevcut tarihi ve hukuki statükonun açık bir ihlali, kutsal mekanın zamansal ve mekansal olarak bölünmesi girişimi ve kutsallığının ihlali olarak tanımladı.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'nın tamamının 144 dönüm alanıyla yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu belirtti.
BEN-GVİR MESCİD-İ AKSA'YA BASKINLARINI SÜRDÜRÜYOR
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ihlal ve provokasyonlarını sürdürerek, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Müslümanların kutsal mekanı Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.
İsrail basını, Ben-Gvir'in Yahudilerce kutsal "Sukot Bayramı"nda (Çardaklar Bayramı) Mescid-i Aksa'ya baskınına yer vermişti.
İhlal ve provokasyonlarını sürdürerek Mescid-i Aksa'ya polis koruması eşliğinde giren İsrailli aşırı sağcı Bakan, "Gazze'ye yönelik saldırılarda zafer ve rehinelerin geri dönmesi için dua etmek amacıyla" Aksa'yı bastığını ifade etmişti.
Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada da "İki yıl sonra zafer bizim ve buranın sahibi biziz." iddiasında bulunarak provokasyonunu sürdürmüştü.
Sosyal medyaya yansıyan videolarda, Ben-Gvir'in Burak (Ağlama) Duvarı'na da giderek İsrailli aşırı sağcılarla dans ettiği görüldü.
"Çardaklar Bayramı" gibi Yahudilerce kutsal günlerde, aşırı sağcı İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinde artış yaşandığı biliniyor.
Aşırı sağcı Bakan, birçok Arap ve İslam ülkesinden gelen şiddetli eleştirilere rağmen Aksa'nın avlularına baskınlarını sürdürüyor.
Ağustosta da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Ben-Gvir, avluda kalabalık bir grupla çevrili halde telefonundan "Talmud" ayini duası okurken görülmüştü.
Üst düzey İsrailli yetkililerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden önceden onay alındıktan sonra gerçekleştiği belirtiliyor.