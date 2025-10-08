Ürdün’den Ben-Gvir’e sert tepki: ’Mescid-i Aksa’ya saldırı uluslararası hukukun ihlalidir’

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınının uluslararası insani hukukun ihlali ve kınanması gereken bir tırmanış olduğu belirtilerek, "Bu tür eylemler kabul edilemez bir provokasyondur" denildi.

Açıklamada, İsrail polisinin aşırı sağcı gruplara sağladığı kolaylıkların da şiddetle kınandığı ifade edildi.

"AKSA SADECE MÜSLÜMANLARA AİTTİR"

Amman yönetimi, İsrail'in bu tür ihlallerini "Mescid-i Aksa'daki mevcut tarihi ve hukuki statükonun açık bir ihlali, kutsal mekanın zamansal ve mekansal olarak bölünmesi girişimi ve kutsallığının ihlali olarak tanımladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'nın tamamının 144 dönüm alanıyla yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu belirtti.

BEN-GVİR MESCİD-İ AKSA'YA BASKINLARINI SÜRDÜRÜYOR

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ihlal ve provokasyonlarını sürdürerek, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Müslümanların kutsal mekanı Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

İsrail basını, Ben-Gvir'in Yahudilerce kutsal "Sukot Bayramı"nda (Çardaklar Bayramı) Mescid-i Aksa'ya baskınına yer vermişti.