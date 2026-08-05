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  • Ürdün’den İsrail’e Mescid-i Aksa tepkisi: Tel Aviv kutsalların mahremiyetini ihlal ediyor

Ürdün’den İsrail’e Mescid-i Aksa tepkisi: Tel Aviv kutsalların mahremiyetini ihlal ediyor

Ürdün Dışişleri Bakanı, "Mescid-i Aksa, tüm alanıyla Müslümanlara mahsus bir ibadet yeridir. İsrail, kutsalların mahremiyetini ihlal ediyor ve ibadet özgürlüğünü kısıtlıyor" ifadelerini kullandı.

Ürdün’den İsrail’e Mescid-i Aksa tepkisi: Tel Aviv kutsalların mahremiyetini ihlal ediyor
AA

Ürdün Dışişleri Bakanı, "Mescid-i Aksa, tüm alanıyla Müslümanlara mahsus bir ibadet yeridir. İsrail, kutsalların mahremiyetini ihlal ediyor ve ibadet özgürlüğünü kısıtlıyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#İSRAİL #ÜRDÜN #MESCİD İ AKSA

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