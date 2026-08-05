Ürdün’den İsrail’e Mescid-i Aksa tepkisi: Tel Aviv kutsalların mahremiyetini ihlal ediyor
Ürdün Dışişleri Bakanı, "Mescid-i Aksa, tüm alanıyla Müslümanlara mahsus bir ibadet yeridir. İsrail, kutsalların mahremiyetini ihlal ediyor ve ibadet özgürlüğünü kısıtlıyor" ifadelerini kullandı.
Ürdün Dışişleri Bakanı, "Mescid-i Aksa, tüm alanıyla Müslümanlara mahsus bir ibadet yeridir. İsrail, kutsalların mahremiyetini ihlal ediyor ve ibadet özgürlüğünü kısıtlıyor" ifadelerini kullandı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Haber Girişi