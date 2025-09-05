Ürdün’den, katil Netanyahu’ya Gazze tepkisi! “Tehcir ifadeleri kabul edilemez”

Açıklamada, "İsrail hükümetindeki aşırı sağcı siyasetçilerin Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine ilişkin açıklamalarını en sert şekilde kınıyoruz. Son olarak Netanyahu'nun, Filistinlilerin Gazze'den Refah Sınır Kapısı yoluyla tehciri yönündeki ifadeleri kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı. Netanyahu'nun ifadelerine cevap verilen açıklamada, Filistin halkının kendi topraklarında kalma ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletini kurma hakkına yönelik "açıkça bir saldırı" yapıldığı vurguladı. İsrail'in "abluka ve aç bırakmayı" Filistinlileri zorla göçe zorlamak için sistematik bir araç olarak kullandığının altı çizilen açıklamada, yapılanların uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarının açık ihlali anlamını taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, "Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi bir savaş suçudur ve Amman bu planlara karşı tüm imkanlarını kullanarak mücadele edecektir." ifadeleri kullanılırken, Mısır'ın Filistinlilerin tehciri hakkındaki tutumunu desteklediği vurgulandı. İsrail Başbakanı Netanyahu, dün Telegram'daki "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda, "Gazze'den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadelerini kullanmıştı. Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla göç ettirilmesine karşı Mısır'ın güçlü muhalefetine işaret eden Netanyahu,"Gazze'nin yeniden inşası için farklı planlar var, ancak nüfusun yarısı Gazze'den çıkmak istiyor. Bu toplu bir sürgün değil." iddiasında bulunmuştu.