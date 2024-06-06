Urumçi’de Emine Teyze ile sohbet

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki gün Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Urumçi ve Kaşgar'da resmi temaslarda bulundu. Fidan, Kaşgar şehrindeki tarihi mekânlardan Yusuf Has Hacib Türbesi'ni, Iydgâh Camii'ni ve çarşıyı ziyaret etti. Bakan Fidan ayrıca Çin Komünist Partisi'nin Bölge Sekreteri Ma Şingrui ve Vali Erkin Tuniyaz ile bir araya geldi. Fidan, Urumçi ve Kaşgar ziyaretinde yaşlı bir kadınla sohbet etti. Fidan, Türkiye'den geldiğini ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin çok güzel olduğunu ifade etti. Yaşının 80 olduğunu, Çince bilmediğini ve adının "Emine" olduğunu aktaran kadın, Fidan'a çocuklarının adını da söyledi. Yaşlı kadından dua isteyen Fidan, "Uygur Türklerinin kültürel haklarının korunması ve değerlerini yaşatması konusunda Türk ve İslam dünyası hassas" mesajını iletti.