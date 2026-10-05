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  • ‘USS George H.W. Bush’ Hint-Pasifik’te: ABD’nin dev uçak gemisi Tayland’a demirledi

‘USS George H.W. Bush’ Hint-Pasifik’te: ABD’nin dev uçak gemisi Tayland’a demirledi

Son 6 ayda Orta Doğu’da deniz güvenliği faaliyetleri yürüten USS George H.W. Bush uçak gemisi ile beraberindeki askeri filo, Tayland’ın Phuket kentine ulaştı. Washington, Tayland’ı Güneydoğu Asya ana karasındaki tek antlaşmalı müttefiki olarak tanımladı.

‘USS George H.W. Bush’ Hint-Pasifik’te: ABD’nin dev uçak gemisi Tayland’a demirledi
AA
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ABD'nin "USS George H.W. Bush" uçak gemisi ile beraberindeki askeri filonun Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın Phuket kentine demirlediği bildirildi.

ABD'nin Tayland Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada iki ülke ilişkilerinin, Hint-Pasifik bölgesinde güç yoluyla barışın korunmasında hayati rol oynadığı vurgulandı.

"Tayland, Asya'daki en eski ortağımız ve Güneydoğu Asya ana karasındaki tek antlaşmalı müttefikimizdir." ifadesine yer verilen açıklamada, uçak gemisi ve beraberindeki "taarruz grubunun" son 6 ayda Orta Doğu'da deniz güvenliği için ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk sahasında faaliyet yürüttüğü anımsatıldı.

‘USS George H.W. Bush’ Hint-Pasifik’te: ABD’nin dev uçak gemisi Tayland’a demirledi

ABD basınında "USS George H.W. Bush" uçak gemisi ve beraberindeki askeri filonun 9 Ekim'de Tayland'dan ayrılmayı planladığı bildirildi.

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#ABD #TAYLAND #GÜNEYDOĞU ASYA

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