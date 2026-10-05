‘USS George H.W. Bush’ Hint-Pasifik’te: ABD’nin dev uçak gemisi Tayland’a demirledi

ABD'nin "USS George H.W. Bush" uçak gemisi ile beraberindeki askeri filonun Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın Phuket kentine demirlediği bildirildi.

ABD'nin Tayland Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada iki ülke ilişkilerinin, Hint-Pasifik bölgesinde güç yoluyla barışın korunmasında hayati rol oynadığı vurgulandı.

"Tayland, Asya'daki en eski ortağımız ve Güneydoğu Asya ana karasındaki tek antlaşmalı müttefikimizdir." ifadesine yer verilen açıklamada, uçak gemisi ve beraberindeki "taarruz grubunun" son 6 ayda Orta Doğu'da deniz güvenliği için ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk sahasında faaliyet yürüttüğü anımsatıldı.