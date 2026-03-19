‘Üst düzey isimleri hedef alacağız’

İsrail Ordusu gece boyunca Lübnan'ın dört bir tarafına bomba yağdırdı. Başkent Beyrut'ta 4 tane bina hedef alındı. Daha önce vurulan 15 katlı bir bina da bu hedefler arasındaydı, bina tamamen yıkıldı. Toplam 4 farklı noktaya yapılan saldırılarda 12 kişi hayatını kaybederken 41 kişi de yaralandı. İsrail ayrıca Litani Nehri üzerindeki geçiş noktalarını da hedef aldı. İsrail tarafından yapılan bir açıklamada, bundan sonra İran ve Hizbullah'ın üst düzey isimlerinin hedef alınacağı belirtildi.

TEL AVİV'DE KIRMIZI ALARM

İRAN, Laricani suikastının ardından İsrail'e yeni nesil füzeler atmaya başladı. Salı gecesi yapılan saldırıda Hürremşehr, Kadr, Emad ve Hayber füzeleri kullanıldı. Demir Kubbe, hipersonik başlıklı füzeleri engellemekte aciz kalırken İsrail'de birçok nokta füzelerin doğrudan hedefi oldu. İsrail metrosu da hedef alınan yerler arasındaydı. Bu arada Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, "ABD ve İsrail'e karşı direniş en soylu amellerden biridir. Meşru savunma pozisyonundayız. Vatanın varlığını ve bağımsızlığını koruyoruz. 15 ay boyunca sabrettik. Hoşgörü ve sabırla diplomasiye şans verdik ama İsrail bunu denemedi bile. Saldırganlık dursun, İsrail çekilsin, halk evlerine dönsün. Aksi takdirde direnmeye devam edeceğiz" mesajı verdi.