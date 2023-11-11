Utanç tablosu! Dünya böyle katliam görmedi





ON BİNLERCE ÇOCUK YAŞAMA VEDA ETTİ

Aynı ABD, 2001 yılında Afganistan'ı da işgal etti. Ancak Afganistan'da 20 yıllık işgal sürecinde bile Filistin'de 30 günde öldürülen çocuk kadar çocuk öldürülmedi. Her 2 günde bir çocuk ölümünün yaşandığı Afganistan'da 12 yılda toplam 8 bin 99 çocuk öldürüldü. Yemen'de ise 7,5 yılda 3 bin 700 çocuk yaşamını yitirdi. Bu savaşlardan en yakın tarihlisi olan Ukrayna'da da 21 ayda 510 çocuk yaşama veda etti.