Utanç tablosu! Dünya böyle katliam görmedi

7 Ekim'den bu yana Gazze'nin tüm damarlarını kesen İsrail ordusu, kente 30 bin tondan fazla bomba atarak bölgedeki konutların büyük bir kısmını yıktı. Okulların, hastanelerin ve kampların bombalandığı şehirde, hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı. Al Jazeera'nın dijital araştırmasına göre, Gazze'yi hiçbir hukuki ilkeye bağlı kalmadan bombalayan İsrail ordusu, bir ayda 4 bin 100 çocuk öldürdü. Gazze'deki çocuk ölüm oranı, her gün 136 çocuğun katledildiğini ortaya koydu.
SURİYE'DE 11 YILDA 12 BİN ÇOCUK ÖLDÜ
Korkunç rakamlar, on yıllarca savaşların yaşandığı Suriye, Irak, Afganistan, Yemen ve Ukrayna'nın kat ve kat üzerinde yer alıyor. 2011 yılında başlayan Suriye'de bile çocuk ölümleri Gazze kadar şiddetli olmadı. Suriye'de 2011'den bugüne kadar toplam 12 bin çocuk öldürüldü. Yani Suriye'de 3 günde bir çocuk ölümü gerçekleşti.
ON BİNLERCE ÇOCUK YAŞAMA VEDA ETTİ
Aynı ABD, 2001 yılında Afganistan'ı da işgal etti. Ancak Afganistan'da 20 yıllık işgal sürecinde bile Filistin'de 30 günde öldürülen çocuk kadar çocuk öldürülmedi. Her 2 günde bir çocuk ölümünün yaşandığı Afganistan'da 12 yılda toplam 8 bin 99 çocuk öldürüldü. Yemen'de ise 7,5 yılda 3 bin 700 çocuk yaşamını yitirdi. Bu savaşlardan en yakın tarihlisi olan Ukrayna'da da 21 ayda 510 çocuk yaşama veda etti.