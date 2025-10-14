Utancın adresi İsrail Meclisi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkesin ardından İsrail'e düzenlediği resmi ziyareti kapsamında İsrail Parlamentosu'na (Knesset) hitap etti. Mısır'a ziyaretinden önce İsrail'e giden Trump'ın İsrail Meclisi'ndeki konuşması sırasında yaşananlara tepki yağdı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner de Mecliste yer aldı.

2.5 DAKİKA ALKIŞLANDI

Mecliste, İsrailli esirlerin yakınlarıyla bir araya gelen Trump, konuşma yapmadan önce 2 buçuk dakika boyunca alkışlandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "savaşı durdurmasından" dolayı alkışlatılmasını isteyen Trump, "Yeni Ortadoğu şekilleniyor" dedi.

'SİLAH İSTEDİ VERDİM'

"ABD, dünya tarihinin en büyük ve en güçlü ordusuna sahip. Sahip olduğumuz silahlar, kimsenin hayal bile edemeyeceği silahlar. Bunların çoğunu İsrail'e verdik" diyen Trump, Netanyahu'nun kendisini arayıp çeşitli silahlar istediğini ve kendisinin bazılarının adını daha önce duymadığı silahları İsrail'e verdiğini belirtti. ABD Başkanı Trump, konuşmasında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a seslenerek "Şu an konuşma metnimin dışına çıkıyorum ve Netanyahu'nun davasının düşürülmesini istiyorum. Rüşvetle suçlanıyor, ne olmuş ki sanki. 'Kim takar puroyu, şampanyayı..." dedi.

HAPSE ATILABİLİR

Netanyahu, 2019'da açılan ve dolandırıcılık, rüşvet ve güven ihlali iddialarını içeren üç ayrı yolsuzluk davasıyla karşı karşıya. Suçlu bulunması halinde rüşvet suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis ve para cezasının yanı sıra dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla da üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

TRUMP'A FİLİSTİN'İ TANIYIN ŞOKU

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail parlamentosundaki konuşması sırasında "Filistin'i tanıyın" pankartları açan milletvekilleri Eymen Avde ve Ofer Cassif, zorla dışarı çıkarıldı. Trump, Avde ve Cassif'in zorla dışarı çıkarılmasının ardından "Bu çok etkili oldu" dedi.

SOYKIRIMLA ÖVÜNDÜ

Hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'ın ardından konuştu ve adeta Gazze Şeridi'nde 67 binden fazla Filistinliyi katletmeleriyle övündü. Gaze Kasabı, "Düşmanlarımız artık ne kadar güçlü olduğumuzu gördü" dedi. Gazze Şeridi'nde 67 binden fazla Filistinlinin ölümünden sorumlu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a altından yapılmış bir barış güvercini hediye etti

'KIZIM YAHUDİ OLDU'

ABD Başkanı Trump konuşması sırasında kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner hakkında da "şakalar" yaptı. Trump, "İsrail'i çok seven birine daha teşekkür etmek istiyorum. Kızıma özel teşekkür ediyorum. İsrail'i o kadar seviyor ki dinini değiştirdi" dedi.