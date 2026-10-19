Uyarı yetmez eyleme geçin!

Filistin topraklarını gasbeden işgalci İsraillilerin, 17 Ekim'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Taybe beldesinde zeytin hasadına giden Fransız, Belçikalı ve Polonyalı diplomatların araçlarına saldırmasına tepkiler büyüyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail makamlarına Batı Şeria'da Fransız siyasetçi Bernard Baudoux'ya saldıran İsraillileri yakalayıp adalet karşısına çıkarması çağrısında bulunurken Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot da "Filistinliler her gün bu şiddetle karşı karşıya kalıyor" itirafında bulundu. Soykırımcı İsrail yönetimi ise "Olaylarla ilgili kanıt lazım" açıklaması yaparak eleştiri ve kınamaları umursamadığını ortaya koydu.

SİYONİST ELÇİ BİLE RAHATSIZ

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, işgalci İsraillilerin 16 Ekim'de Batı Şeria'daki Ebu Falah köyünde zeytin hasadını takip eden The Washington Post gazetesinin foto muhabiri Heidi Levine'i darbederek yaralamasının "alçakça bir terör eylemi" olduğunu belirtti. Amerikalı elçi, "Kadın bir fotoğrafçıya saldırmak, maskeli korkaklar tarafından gerçekleştirilmiş aşağılık bir terör eylemidir. Bu, anlamsız şiddetin şerefsizce bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

BRÜKSEL'DEN SERT İHTAR

Avrupa Birliği (AB), Batı Şeria'da Avrupalı diplomatlara ve Filistinlilere yönelik saldırıları kınadı. AB Dış İlişkiler Servisinden saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "AB, Batı Şeria'da Avrupalı diplomatları da hedef alan yerleşimcilerin son saldırılarını güçlü şekilde kınıyor" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, İsrail'e, uluslararası insancıl hukuka ve uluslararası insan hakları hukukuna tam olarak uyması ve yerleşimlerin genişletilmesine son vermesi çağrısında bulunuldu. Filistin yönetimi de Avrupa Konseyi'nin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı Yahudi yerleşim faaliyetlerini kınamasını memnuniyetle karşılayarak, açıklamaların somut adımlara dönüştüvrülmesini istedi.

İSRAİL BATI İLE ALAY EDİYOR

İngiliz BBC'nin doğrulama birimi BBC Verify, İsrail ordusunun insanları öldürmek ve yaralamakla suçlandığı 254 olayla ilgili açılan soruşturmaların sonuçlarının kamuoyuna açıklanmadığını tespit etti. Bu olaylar, Gazze, işgal altındaki Batı Şeria, Lübnan ve İsrail'de gerçekleşti. İsrail yönetiminin umursamaz tavrı sosyal medyada "Siyonistler Batı ile alay ediyor" yorumlarına neden oldu.