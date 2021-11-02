Uydu görüntüleri ortalığı karıştırdı: Sınırda hareketlilik! ABD, Rusya ve Ukrayna’dan peş peşe açıklamalar...

'SADECE BİZİ İLGİLENDİRİR'

Kremlin Sözcüsü bunun yanında, "Askeri teçhizatımızı ya da ordu güçlerimizi Rusya Federasyonu toprakları üstünde bir yerden bir yere konuşlandırmak, sadece bizi ilgilendiren bir konu, bizim bileceğimiz iş" vurgusunu yaptı.

UKRAYNA: İLAVE KONUŞLANDIRMAYA RASTLAMADIK

Ukrayna Savunma Bakanlığı ise 'ilave bir konuşlandırılmaya rastlamadık' açıklamasında bulundu ve görüntülerin 'psikolojik eylemlerin bir unsuru' olabileceği iddiasında bulundu.