Uydu görüntüleri ortaya çıktı: Çöldeki savaş gemisi ABD’yi endişelendirdi

ATIŞ HEDEFİ

Bağımsız askeri düşünce kuruluşu ABD Donanma Enstitüsü, gemi tertibatı ve bazı silah sistemlerinin detaylarının seçildiği mavi renkteki maketlerin, atış hedefi olarak konumlandırıldığını öne sürdü.

Hedeflerin uçak gemilerini hedef alan bazı güdümlü füzeleri test etmek için kullanılabileceği tahmin ediliyor.