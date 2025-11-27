Uyuşturucu bahanesiyle işgal hazırlığı

ABD yönetiminin uyuşturucu kaçaklığına ilişkin suçlamalar yönelterek askeri müdahaleyle tehdit ettiği Venezuela çevresindeki hareketlilik Beyaz Saray'ın iddialarını yalanlıyor. ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin kartel rotalarına ilişkin verilerinde en az trafiğin Venezuela açıklarında, en yoğun trafiğin ise Güney Amerika'nın kuzeydoğu tarafında yoğunlaştığı görüldü. Öte yandan Trump yönetimi Venezuela ile görüşmelere açık olduğunu duyurdu. ABD basınına göre Venezuela, Çin'e giden petrolü ABD ve Avrupa'ya yönlendirerek işgal riskini ortadan kaldırmayı deneyebilir.