Uyuşturucu kaçakçısı ilan ettiler: ABD’den Kolombiya Devlet Başkanı Petro’ya yaptırım!

TRUMP, "O BİR HAYDUT VE ÇOK FAZLA UYUŞTURUCU ÜRETİYOR" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Petro'yu hedef alarak, "O bir haydut ve kötü bir adam. Çok fazla uyuşturucu üretiyor." demişti. Petro'nun Kolombiya'da kötü bir yönetim sergilediğini savunan Trump, bu ülkeye yapılan tüm ödemeleri durdurduklarını ve Kolombiya ile ilişkilerini yeniden düzenlediklerini söylemişti. Kolombiya'da üretilen uyuşturucu maddelerin Meksika üzerinden ABD'ye getirildiğini iddia eden Trump, bu ülkeye ciddi yaptırımlar uygulamaya başladıklarını belirtmişti.