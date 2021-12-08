Uzay biberleri iki rekor birden kırdı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi
'nin (NASA
) Uluslararası Uzay İstasyonu
'nda (UUİ) bir deney kapsamında yetiştirdiği acı biberler iki dünya
rekoru kırdı. Biberler en fazla sayıda astronotun beslendiği, uzayda yetiştirilmiş mahsul unvanını elde etti. Sebzelerin ekilmesi ve hasat edilmesi süreci de UUİ'de yapılmış en uzun süreli deney oldu. Biberlerin hasadı, Dünya'da benzer şartlar altında yapılan deneylerdeki hasat süresinden daha çok zaman aldı. Bilim insanları istasyondaki deneyin, Dünya'dakinden 17 gün daha uzun sürdüğünü ifade etti. Plant Habitat
-04 (PH-04) adı verilen deneyde biber tohumlarının büyümesi 137 günü buldu. Astronotlar ilk ürünleri 29 Ekim'de hasat etmişti. Independent Türkçe