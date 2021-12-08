Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Uzay biberleri iki rekor birden kırdı
Giriş Tarihi: 9.12.2021

Uzay biberleri iki rekor birden kırdı

Uzay biberleri iki rekor birden kırdı
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) bir deney kapsamında yetiştirdiği acı biberler iki dünya rekoru kırdı. Biberler en fazla sayıda astronotun beslendiği, uzayda yetiştirilmiş mahsul unvanını elde etti. Sebzelerin ekilmesi ve hasat edilmesi süreci de UUİ'de yapılmış en uzun süreli deney oldu. Biberlerin hasadı, Dünya'da benzer şartlar altında yapılan deneylerdeki hasat süresinden daha çok zaman aldı. Bilim insanları istasyondaki deneyin, Dünya'dakinden 17 gün daha uzun sürdüğünü ifade etti. Plant Habitat-04 (PH-04) adı verilen deneyde biber tohumlarının büyümesi 137 günü buldu. Astronotlar ilk ürünleri 29 Ekim'de hasat etmişti. Independent Türkçe
ARKADAŞINA GÖNDER
Uzay biberleri iki rekor birden kırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA