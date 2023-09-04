Uzay istasyonu görevi tamamlandı! NASA astronotları Dünya’ya döndü

NASA'nın internet sitesinden paylaşılan açıklamaya göre, UUİ'deki 184 günlük görevlerini tamamlayan 4 astronotun yer aldığı "SpaceX Dragon" uzay aracı, ABD'nin Florida eyaletindeki Jacksonville yakınlarına yerel saatle 00.17'de iniş yaptı.

NASA ve Space X tarafından ortaklaşa yürütülen "Crew-6" görevini gerçekleştiren ekipte NASA'dan Stephen Bowen ve Woody Hoburg, Rusya Federal Uzay Ajansından (Roskosmos) kozmonot Andrey Fedyaev ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden astronot Sultan Al Neyadi yer aldı.