Uzay üssünde patlama: Jeff Bezos’un roketinde kritik kaza

Amazon'un kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos tarafından kurulan uzay şirketi Blue Origin'in X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, gelecek hafta planlanan misyon öncesinde Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nde yapılan motor ateşleme testi sırasında New Glenn roketinin patladığı aktarıldı.

Bezos da X'teki açıklamasında, patlamanın nedeninin henüz belirlenemediğini, olayın ardından gerekli onarımların yapılacağını ve uçuş faaliyetlerine devam edileceğini belirtti.

Yetkililer, patlamada yaralanan olmadığını, çevreye yayılan duman ve gazlar nedeniyle kamu güvenliğini tehdit eden herhangi bir durumun bulunmadığını bildirdi.