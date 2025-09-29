Uzay yarışında yeni hamle: Çin 2 yeni uydu fırlattı

Uydular, fırlatılışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşirken bu, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 598. başarılı taşıma görevi oldu.

Xinhua'nın haberine göre, "Şıyan-30 01" ve "Şıyan-30 02" uyduları, Long March 2D roketiyle Çin'in Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Adı Çince "deney" anlamına gelen Şıyan uyduları, yer ve uzay çevresi gözlem teknolojileri için yapılan deneme ve yörünge testlerinde kullanılıyor.

İlki 2004'te uzaya yollanan Şıyan uydularından halen 50'si yörüngede aktif bulunuyor.