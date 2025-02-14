Uzayda dev gök cismi keşfedildi

Astronomlar, Samanyolu'nun iki katı genişliğinde devasa bir radyo jeti keşfetti. Yeni bir çalışmaya göre, bu kadim gök cismi, evrenin bugünkü yaşının henüz yüzde 10'una bile ulaşmadığı dönemde oluştu. Ulusal Bilim Vakfı'na (NSF) bağlı NOIRLab'da doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapan Anniek Gloudemans, "Bu, erken evrende şimdiye kadar gözlemlenen en büyük radyo jeti" dedi. Bugüne kadar, büyük patlamadan kısa süre sonra yayılan bu devasa radyo jetleri tespit edilememişti.