Uzayda yeni nesiller mümkün olabilir

'UZAY faresi yavruları' evreni keşfetme umutlarını yeniden yeşertti. Japonya Kyoto Üniversitesi'nden bilim insanları, farelerden kök hücreler alarak bunları muhafaza etmek için dondurdu. Ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderilen hücreler burada 6 ay boyunca dondurucuda saklandı. Hücreler Kyoto'ya geri döndüğünde herhangi bir anormallik olmadığı tespit edildi. Ancak daha ayrıntılı testler yapmak için bu hücreler bir fareye enjekte edildi. Fareler çiftleştikten sonra yavrular doğdu. Farelerin sağlıklı göründüğü ve genlerin normal şekilde çalıştığı belirlendi. Araştırmacılar, dondurulmuş hücrelerin uzayda en az 6 ay boyunca üreme yeteneğini koruduğunu öne sürüyor. Uzay turizmi ve Mars gibi gezegenlerin keşfiyle birlikte pek çok kişi, gelecek yıllarda insanların Dünya'dan uzakta çok daha fazla vakit geçireceğini umuyor. Ancak uzay uçuşları vücut üzerinde tehlikeli etkileri neden olabiliyor.