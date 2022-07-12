Uzaydan ilk renkli görüntü bugün yayınlanacak

ABDHavacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) uzayın derinliklerini gözlemleyen James Webb Uzay Teleskobu ilk tam renkli fotoğraflarını sunmaya hazır. Dünya'dan yaklaşık 1.5 milyon kilometre ötedeki James Webb teleskobunun kaydettiği görüntüler, bu akşam TSİ ile 17.30'da yayınlanacak.NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü ancak 31 yaşında olan ve çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi görülüyor. Webb'in 6 aylık hazırlık döneminin tamamlamasının ardından yayınlanacak ilk renkli görüntüler, gelecekteki bilim görevlerinin başlangıcını temsil edecek.Bu zamana kadar en gelişmiş uzay teleskobu olarak bilinen James Webb'in sunacağı görüntüler, evrenin oluşumu ve olası başka yaşanabilir gezegenlerin keşfi için önem taşıyor. Paylaşılacak ilk görüntülerde 7 bin 600 ışık yılı ötedeki devasa gaz bulutu Karina Bulutsusu ve 2 bin ışık yılı uzaklıkta sönmekte olan bir yıldızı çevreleyen Güney Halka Bulutsusu'nun yer alacağı bilgisi paylaşılıyor.