‘Vaadedilmiş toprak’ planını haritaya döktü!

Siyonist İsrail rejimi 7 Ekim 2023'ten bu yana Ortadoğu'yu adeta ateşe atıyor. Uzmanlara göre Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kirli planının arkasında Arz-ı Mevud hayali var. İsrail'in "Vadedilmiş Topraklar" hayali neyi hedefliyor? Arz-ı Mevud'un nihai hedefinde Kıbrıs ve Türkiye de var. Gazze Kasabı Netanyahu'nun 27 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında iki harita gösterdi. Netanyahu bu haritalarla kirli planını da dünyaya haykırdığı yorumları yapıldı. Gazze Şeridi'nde soykırım yapan İsrail'e dünya 'dur' demedi. Hatta ABD ve Avrupa katliamların finansörü oldu. İsrail, Gazze saldırıları boyunca Refah Sınır Kapısı'na da saldırarak Mısır'ın da tepkisini ölçtü ve buradan da güçlü bir tepki görmedi. İsrail, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri İsmail Heniye'yi öldürdü. Tahran yönetimi henüz bu suikaste bir cevap vermedi. İsrail, 17 Eylül'den bu yana da Lübnan'a saldırıyor. Aynı İsrail ayrıca sık sık Suriye'ye yönelik de hava saldırıları düzenliyor ve önceki gün Yemen'i de vurdular.