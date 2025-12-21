Vahşetle anılan bir gece... Kanlı Noel: Kıbrıs’ta Rum barbarlığı

Takvimler 21 Aralık 1963'ü gösterdiğinde, Kıbrıs'ta Noel gecesi Türkler için bir varoluş mücadelesinin başlangıcı oldu. Lefkoşa'da Türk sivillerin bulunduğu araçlara açılan ateşle fitili ateşlenen saldırılar, üç gün içinde organize bir katliam dalgasına dönüştü. Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen bu süreç, sadece can kayıplarıyla değil, Kıbrıs Türk halkının kaderini değiştiren sonuçlarıyla da hafızalara kazındı.

SİVİLLERE ATEŞ AÇILDI

Olayların ilk günü Lefkoşa'da Türk sivillerin hedef alınmasıyla başladı. Kontrol noktalarında araçlar tarandı, sokaklarda silahsız insanlar vuruldu. Saldırıların münferit olmadığı, kısa sürede adanın farklı bölgelerine yayılmasıyla netleşti. Rum silahlı gruplar, Türk mahallelerini kuşatma altına aldı; evler basıldı. Mağusa, Larnaka, Baf ve birçok köyde Türk yerleşimleri hedef alındı. Saldırılarda 364 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti. Yüzlerce köy boşaltıldı, binlercesi göçe zorlandı. Hayatta kalanlar ise dar alanlara sıkıştırıldı.

KANLI BİR PLAN

Yaşananların arkasında uzun süredir hazırlanan bir plan olduğu, sonradan ortaya çıkan belgelerle gün yüzüne çıktı. Akritas Planı, Türk toplumunun anayasal haklarının zorla ortadan kaldırılmasını ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını, yani ENOSİS'i hedefliyordu. Kanlı Noel, bu planın sahadaki ilk büyük uygulaması olarak tarihe geçti.

'ANAVATAN OLMASAYDI BAŞARAMAZDIK'

Kıbrıs'ta, terör örgütü EOKA'nın katliamının tanıkları yaşadıkları acıları anlattı. Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, "Anavatan olmasaydı biz bu mücadeleyi veremezdik" derken TMT Genel Başkan Yardımcısı Çetin Serez, "Türk askeri olarak biz hiçbir zaman sivile silah çekmeyiz. Bu, acı bir şeydir" dedi.