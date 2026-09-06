Vahşi yaşam parkında dehşet anları: Timsah kendisini besleyen çalışanı öldürdü

İhbar üzerine kolluk kuvvetleri ve tıbbi yardım ekipleri olay yerine sevk edildi.

ABC News Australia platformunun haberine göre Güneybatı Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'nin başkentindeki "Port Moresby Adventure Park" vahşi yaşam parkında, çitlerle çevrili alanda bulunan timsah, kendisini besleyen çalışana saldırdı.

GÖRGÜ TANIĞINDAN KAN DONDURAN İFADELER

Sosyal medyada paylaşılan videoda, saldırı anları ve havuzun kenarına tutunan çalışana çevredekilerin yardım ettiği görüldü.

Olayın görgü tanığı Gibson John, çalışanın timsahı beslerken saldırıya uğradığını belirterek, "Timsah, tavuğu çite getiren adama saldırdı ve onu havuza çekmeye çalıştı. O sırada yardım edemedik ama ambulansı aramayı başardım." dedi.

Ulusal basında, "Port Moresby Adventure Park" vahşi yaşam parkında düzenli olarak timsah besleme gösterileri düzenlendiği ve park personelinin sürüngenlerle yakın etkileşim kurduğu kaydedildi.