Vampir kana doymuyor

Terör devleti İsrail dokuz aydır Gazze Şeridi'ne saldırılarına neredeyse her gün yeni bir katliam yaparak devam ediyor. Son günlerde saldırılarını arttıran katil İsrail ordusu, önceki gece Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 2 evi daha hedef aldı. Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu, Gazze kent merkezi ile Refah kentinde yüzlerce konuttan oluşan yerleşim alanlarının tamamını ise patlayıcılarla havaya uçurdu. Sosyal medya kullanıcıları da söz konusu bölgelerin, yıkımın ne kadar büyük olduğunu gösteren, önceki ve sonraki hallerine ilişkin fotoğraflarını paylaştı. Öte yandan önceki gece İsrail'in Gazze kent merkezine düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az 15 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı. Yaralılar çok kısıtlı imkânlarda tedavi ediliyor.Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların yüzde 69'unu vurduğunu açıkladı. Uluslararası insancıl hukukun açıkça görmezden gelinmesine son verilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, Gazze'de derhal ateşkese ihtiyaç olduğu vurgulandı. İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, zorla yerinden edilen ailelerin sığındığı UNRWA'ya ait okullar da sık sık İsrail bombalarının hedefi oluyor. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.Öte yandan İsrail, Gazze'de dün UNRWA'ya bağlı eğitim akademisini hedef aldı. Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken, bir çok kişi de yaralandı. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 4 katliamda 47 Filistinli daha yaşamını yitirdi, 121'i ise yaralandı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 598'e yükseldi.İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken uyguladığı ambargo nedeniyle kente insani yardımların girememesi sonucu Filistinliler, açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor. Beslenme sorunu yaşanan çok sayıda Gazzeli çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Yetersiz beslenme sorunu yaşayan yeni doğan bebekler, Deyr Balah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki kuvözlerde kısıtlı imkânlarla tedavi görüyor.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan Filistinliler, evlerinin enkazı üzerinde kurdukları çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Zor şartlarda suya ve besine ulaşan Filistinliler, bombardımanın durmasını istiyor. Öte yandan Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde, yakıt sıkıntısı ve İsrail'in saldırıları nedeniyle Sivil Savunma Teşkilatına ait araçların yüzde 50'si çalışmıyor.Amerikan yayın ağı "NBC News"ün haberine göre, ordu mensupları ABD'nin İsrail'e olan desteğine tepki gösterdi. ABD Hava Kuvvetleri mensubu Larry Hebert ile Juan Bettancourt, ABD'nin Gazze politikasını daha fazla göz ardı edemeyeceklerini açıklayarak, vicdani ret haklarını kullanmayı talep etti. Hebert, İsrail'in hedef aldığı bir araçta mahsur kalan ve ölmemek için yalvaran 6 yaşındaki Gazzeli kız çocuğu Hind Receb'in hikayesinin kendisi için dönüm noktası olduğunu söyledi. Bettancourt ise tanık olduğu görüntülere dayanamadığını belirtti.İsrail ordusu, hapishanelerde yer kalmaması nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinli aktivistin gözaltı operasyonunu iptal etti. İsrail devlet televizyonu KAN'da yayınlanan habere göre, cezaevi ve gözaltı merkezlerinde yer kalmaması nedeniyle İsrail ordusu ile İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) bu hafta düzenlenmesi gereken Filistinli aktivistlere yönelik 20 gözaltı operasyonunu iptal ettiği belirtildi. Cezaevi ve gözaltı merkezlerindeki doluluk nedeniyle Batı Şeria'da daha fazla gözaltı operasyonunun iptal edilebileceği kaydedildi.