Vampirlerin yeni kurbanı 3 yaşındaki masum Taim

Katil İsrail ordusu kana ve katliamalara doymuyor. Gazze'ye yönelik soykırım stratejisini sürdüren İsrail ordusu dün de bir çok bölgeye saldırı düzenledi. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Deyr Belah kentinin batısında sivillerin toplandığı alanı bombaladı. Saldırıda biri 3 yaşındaki Taim Hamdan olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 2 Filistinli de yaralandı. Gazze'nin diğer bölgelerine yönelik saldırılarda da 5 kişi hayatını kaybetti. İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkese ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması" çağrısına rağmen Gazze'yi hedef almayı sürdürüyor.

KRİZLER DERİNLEŞİYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığ sağlık krizinin giderek derinleştiğine ve hastaların ve yaralıların çok çaresiz durumda olduğuna dikkat çekerek dünyaya yardım çağrısında bulundu. Bölge medyası ve yerel kaynaklar da ekonomik yıkımın her geçen gün arttığına dikkat çekiyor.



FAŞİST BAKAN KADIN MAHKÛMLARLA ALAY ETTİ

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Givir, Filistinli kadın tutukluların kaldığı hücreyi bastığı görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Gvir, hapishane koşullarının çok kötü olduğundan bahseden bir kadın tutukluya "Bu durumda olmanızın sorumlusu benim ve bundan memnunum" diyerek alay etti.





YAHUDİ TERÖRİSTLER İNGİLİZ AKTİVİSTİ KAÇIRDI

FILİSTİN topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilerle dayanışma amacıyla işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İngiliz aktivist Finn Joughin'i zorla alıkoydu. İsrail polisi, aktivistin kendilerine teslim edildiğini "cinsel istismar" iddiasıyla gözaltında tutulduğunu kaydetti. İsrailliler sosyal medyadan Joughin'in İsrailli bir çocuğun tellerden geçmesini önlemeye çalışırken vücudunu siper ettiği görüntüleri paylaşılarak aktivist hakkında "cinsel istismar" iddiasında bulundu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör