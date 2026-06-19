Vance’ten Siyonist bakanlara sert tepki: Her sorunu ‘öldürerek’ çözemezsiniz

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde İsrailli bazı siyasetçilerin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Diğer ülkeler gibi İsrail'in de ABD ile İran arasında varılan anlaşmaya uymasını beklediklerini dile getiren Vance, "Netanyahu kabinesinden bazı kişilerin çıkıp anlaşmaya saldırdıklarını ve Başkan Trump'a çok kişisel bir şekilde saldırdıklarını görüyoruz. Birincisi, Donald Trump şu anda tüm dünyada İsrail ulusuna sempati duyan tek devlet başkanıdır. Eğer ben İsrail kabinesinde olsaydım, tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım" dedi.

İSRAİL'DEKİ PANİK HAVASI TUHAF

Vance, New York Times (NYT) gazetesine yaptığı açıklamada da İsrail'deki ABD'ye yönelik eleştirilere tepki gösterdi. "İsrail'deki tüm bu panik havasını tuhaf buluyorum çünkü bence bu, güvensizlikten kaynaklanıyor. Halbuki Amerika, o bölgenin güvenini kazanmıştır" değerlendirmesini yapan Vance, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezazel Smotrich'i isim vererek sert sözlerle eleştirdi: "Ben-Gvir ve Smotrich gibi anlaşmaya saldıran kişiler var. Sanırım onlara vereceğim yanıt şudur: Tam olarak ne öneriyorsunuz? 9 milyonluk bir ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız."